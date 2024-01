Matrimonio a pagamento, gli sposi chiedono agli invitati di pagarsi la cena: «I soldi scarseggiano...»

di Cristina Siciliano

Quali sono i motivi che spingono le coppie a rinunciare a organizzare il proprio matrimonio? A parte i fattori demografici bisogna tenere conto del costo oneroso, che richiede sacrifici notevoli e una pianificazione di un lungo periodo. E lo sa bene una coppia che per mancanza di soldi è stata costretta ad organizzare il matrimonio chiedendo agli invitati di pagarsi la cena. «Io e il mio compagno siamo fidanzati da un anno e al momento i soldi scarseggiano - ha raccontato la futura moglie -. Ho avuto alcuni problemi di salute di recente e quindi adesso vogliamo solo sposarci».

Le parole della futura moglie

«Cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a creare una lista di matrimonio con 30 invitati per il mese di maggio - ha spiegato la donna agli utenti di Mumsnet -.

La donna ha aggiunto: «Come ci stiamo organizzando? Abbiamo progettando di mangiare in un hotel locale e abbiamo pensato di invitare alcuni amici, ma chi vorrà venire dovrà pagare il proprio pasto. Daremo loro anche la possibilità di incontrarci per un drink al bar dopo il pasto, se preferiscono. Siamo irragionevoli? Io sarei contenta se mi invitassero ad un matrimonio con questa condizione». Numerosi sono stati i commenti degli utenti. Molti di loro dicono che sia ingiusto chiedere alle persone di pagare per partecipare ad un matrimonio, alre invece ritengono che sia un giusto compromesso.

