«Vendevo panini in furgone, poi ho vinto 5 milioni alla lotteria. Ho mollato tutto e giro il mondo in bici: non c’è sensazione più bella»

di Cristina Siciliano

Prima gestiva un furgone di hamburger insieme alla sua ex moglie. Oggi è un milionario. Gary Henry, 62 anni, ha vinto alla lotteria oltre 5 milioni di euro ed oggi è «il re della strada». Il motivo? Il 62enne ha scelto di fare il giro del mondo in bici. Gary ha acquistato una bici, modello S-Works SL Creo elettrica da oltre 9mila euro e si dice felice perché è riuscito a realizzare il suo più grande sogno.

Le parole di Gary Hanry

Chi non la conosce forse non sa, ma la bicicletta più che un mezzo di trasporto è un mondo. Con un suo linguaggio, organizzazioni, scelte consapevoli, allenamento, tenacia, ma soprattutto grandi soddisfazioni.

Il 62enne ha aggiunto: «Non c'è sensazione più bella che svegliarsi e partire per strada. Non c'è sensazione migliore che svegliarsi e partire per strada in bicicletta: sono estremamente fortunato a vivere in una zona così bella, quindi non sono mai a corto di nuovi percorsi da provare o nuovi scenari da ammirare»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA