«Ho dimenticato la mia sorellina di un mese in un supermercato, non posso perdonarmi per quello che è successo» La giovane ha condiviso la sua storia su Reddit e ha spiegato agli utenti la sua storia







di Cristina Siciliano Un'adolescente, ancora provata dalla situazione, ha raccontato la sua brutta esperienza dopo che ha portato la sorellina di un mese nel passeggino in un supermergato. La giovane ha spiegato di aver dimenticato la sorellina nel supermercato. «Mi sono completamente dimenticata di mia sorella e sono tornata a casa senza di lei - ha raccontato -. Vivo a circa 20 minuti di distanza dal supermercato. Quando sono tornata a casa, dopo 15 minuti, mi sono ricordato di averla lasciata al supermercato». La storia L'adolescente ha raccontato la sua storia su Reddit condividendo il suo dispiacere con molti utenti. «Nessun altro si era accorto che c'era una bambina nel passeggino - ha sottolineato l'adolescente -. Ho corso per 20 minuti per arrivare al negozio. Numerosi sono stati gli utenti che hanno commentato la storia. «Succede a molte persone», ha scritto un utente. E ancora: «Se ti fa sentire meglio, la maggior parte dei genitori ha una storia del tipo "Sono neo genitore e mi sono dimenticato del mio bambino"», ha scritto ancora un altro utente. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 19:31

