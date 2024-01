«Mani da “nonna”, occhi e viso gonfi? Attenzione alle unghie in acrilico: a me hanno fatto allergia» Lauren Bell, 30enne, ha raccontato come ha scoperto di avere una grave allergia alle unghie acriliche







di Cristina Siciliano Non avrebbe mai sospettato che il gel acrilico per le unghie potesse essere la causa del suo gonfiore al viso e alle mani. Lauren Bell, 30enne, soffre di eczema cutaneo da quando era bambina ma le sue riacutizzazioni cutanee, nell'ultimo periodo, sono diventate molto forti, tanto da doversi recare più volte al pronto soccorso. La 30enne ha così scoperto di avere una grave allergia alle unghie acriliche oltre ad allergie alimentari. La storia «Non pensavo che le unghie in acrilico potessero diventare la causa del gonfiore sul mio viso. La 30enne ha aggiunto: «Si gonfiava il collo e le palpebre e aumentava l'eczema sulle mani, sembravano le mani di una nonna. Sono andata dal dermatologo che mi ha prescritto un patch test completo e ha scoperto che avevo una grave reazione alle unghie acriliche. Le condizioni della mia pelle peggioravano ogni volta che facevo le unghie. Le riacutizzazioni peggioravano soprattutto dopo aver trascorso una serata fuori con gli amici (quasi sempre mi facevo le unghie prima di uscire). Non appena smettevo, i sintomi si attenuavano e le mie riacutizzazioni si calmavano». Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 18:10

