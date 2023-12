Allergia all'antibiotico per il mal di denti: Giorgio collassa davanti alla mamma e muore per choc anafilattico

di Redazione web

Morto a 53 anni per uno choc anafilattico, scattato dopo aver assunto un antibiotico per il mal di denti. Giorgio Panisi è collassato davanti alla mamma, dopo averle chiesto aiuto. La donna ha chiamato il 112, ma nonostante i soccorsi l'uomo non ce l'ha fatta. Era papà di una bambina.

La procura indaga

Il dramma è avvenuto a Reggiolo. L'uomo aveva chiesto un rimedio contro il mal di denti dovuto a un ascesso. Secondo le prime ricostruzioni, il 53enne sarebbe morto a causa di una reazione alla penicillina, un'allergia che pare non avesse segnalato al medico che ha prescritto il farmaco.

La Procura, scrive il Resto del Carlino, indaga per capire se ci siano responsabilità di personale medico o sanitario dietro la tragedia.

Già in passato aveva avuto reazioni alla penicillina, senza però gravi conseguenze. Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha aperto un fascicolo a carico di persone note, formulando due ipotesi di reato: omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

