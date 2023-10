Allergia all'acqua: Tessa, 25 anni, se fa la doccia sanguina e non può bere

di Redazione web

Tessa è allergica all'acqua. La giovane americana di 25 anni, di Fresno ha una condizione rara, che le provoca eruzioni cutanee e orticaria, persino con le sue stesse lacrime e sudore. «Uscivo dalla doccia e avevo enormi eruzioni sulla pelle, e il mio cuoio capelluto sanguinava dopo essermi lavata», ha raccontato Tessa Hansen-Smith a proposito della sua allergia, l'Urticaria Aquagenica, che ha sviluppato quando aveva 8 anni e che avrebbero 250 persone al mondo.

Rara allergia

L'allergia è una condizione molto rara in cui l'orticaria si sviluppa rapidamente dopo che la pelle entra in contatto con l'acqua, indipendentemente dalla sua temperatura, e sebbene le cause siano sconosciute, colpisce più comunemente le donne. Sua madre, la dottoressa Karen Hansen-Smith, è un medico di medicina generale ed è stata la prima persona a capire che sua figlia aveva un'allergia all'acqua, dopo anni di test da parte di specialisti.

Non può bere

Tessa sostiene che se beve acqua o mangia cibi con un alto contenuto d'acqua, avverte una sensazione di bruciore, quindi beve principalmente latte, poiché il suo contenuto d'acqua è bilanciato dai grassi e dalle proteine. Per quanto riguarda le docce, ha condiviso su Instagram che "ho pulito il mio corpo con salviettine umide appositamente progettate per questo, ma anche quelle fanno male".

Neanche la doccia

"Stare sotto la doccia per più di 5 minuti, cercando anche di non svenire mentre c'è l'acqua che mi colpisce, non è un'esperienza rilassante di self-care come può esserlo per gli altri", spiega. "Stiamo lottando ora per pagare le mie spese mediche e arrivare a fine mese", ha scritto in una pagina GoFundMe creata per aiutare a coprire le spese attuali e future.

Mercoledì 4 Ottobre 2023

