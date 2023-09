Mangia tonno in vacanza, turista italiana intossicata: «Non riuscivo a respirare, il cuore ha cominciato a battere forte»

di Redazione web

Disavventura in vacanza per una donna italiana, la triestina Eleonora de Pangher: la 38enne è rimasta intossicata a Muxía, in Galizia, dopo aver mangiato un piatto a base di tonno. Solo grazie al pronto intervento del propietario dell'ostello in cui alloggiava e dei soccorritori il suo viaggio ha potuto avere un lieto fine.

L'intossicazione

La donna, che viaggiava da sola, ha raccontato quanto accaduto a La voz de Galicia.

Cos'è la sindrome sgombroide

Si tratta di un'intossicazione alimentare data dall'instamina, che può verificarsi consumando pesce e prodotti derivati in cattivo stato di conservazione. La donna ha comunque assicurato che una volta tornata a casa sarà sua cura approfondire la sua situazione clinica.

