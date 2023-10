Ritrovata Charlotte, la bambina di 9 anni sparita a New York: era chiusa nell'armadio del camper del rapitore

di Redazione web

Charlotte Sena è stata ritrovata e sta bene. La piccola di 9 anni era scomparsa sabato scorso, da Moreau Lake, nello stato di New York, mentre stava pedalando con gli amichetti in un campeggio, quando ha fatto un ultimo giro da sola. Era il tramonto e non vedendola rientrare, la famiglia ha contattato la polizia che ha avviato una ricerca su vasta scala, ritrovandola due giorni dopo.

Nella notte, tra domenica e lunedì, un uomo ha lasciato nella casella della posta, un biglietto con una richiesta di riscatto, che la polizia ha raccolto e analizzato, trovando le sue impronte digitali che ha portato a Craig Nelson Ross Jr., 47 anni, già arresato nel 1999 per guida in stato di ebbrezza.

La bimba nascosta nel camper

L'uomo è stato ritrovato in casa di proprietà della madre, dove era rinchiusa Charlotte, in un mobiletto dentro un camper sul retro dell’abitazione. La bambina è stata prima portata prima in ospedale, poi riunita con la famiglia. Per il rapitore ancora non sono state decise le accuse di cui dovrà rispondere.

