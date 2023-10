Casal Palocco, il piccolo Manuel morto nello schianto con il suv: sui social il video commovente del papà

di Redazione web

Un bambino con una scopa in mano che spazza a terra, è Manuel, ucciso dal Suv a Casal Palocco lo scorso giugno. Sul suo profilo Instagram, il papà del bimbo che non c'è più, Marco Proietti, ha postato un video sulle note della tenera canzone di J-Ax, Tutto tua madre, in cui si vede suo figlio ad ottobre 2022, esattamente un anno fa, quando la tragedia era solo negli incubi peggiori.

Video su Instagram

E' la prima volta che il papà del bimbo travolto dal Suv, guidato da uno degli youtuber The Borderline, propone un filmato di suo figlio sui social. Per chi non conoscesse quella canzone, è un testo dedicato alla paternità, alla gioia di essere genitore, ma anche alla difficoltà che ci sono in una coppia prima di avere figli. «Sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l'ha perso, io come paralizzato da un brutto sogno mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio. E in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro, per la prima volta mi sono sentito vecchio, vittima di una fattura, una stregoneria...» è uno dei passaggi della canzone.

Subito dopo l'incidente, Marco Proietti scrisse su Instagram: «Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da questo mondo infame.

L'inchiesta

Intanto prosegue l'inchiesta della procura di Roma, che attende gli esiti delle perizie sulla velocità e che ancora sta cercando le due telecamere che erano a bordo della Lamborghini al momento dello schianto fatale. Matteo Di Pietro, il conducente dell'auto che avrebbe percorso il rettilineo di via di Macchia Saponara, tra Roma e Ostia, i 140 chilometri orari, è ai domiciliari, col divieto di utilizzare canali web e simili, mentre gli sono spariti da internet ad eccezione di Vito Loiacono, sempre attivo sui social con la fidanzata influencer Gaia Cascino.

