Travolge e uccide un uomo davanti all'ospedale Sandro Pertini, poi finisce con l'auto contro un palo della luce, piegandolo

Attimi di paura e tensione per gli automobilisti e i cittadini presenti davanti all’Ospedale Sandro Pertini di Roma. Un uomo, 71enne, è stato investito da un'auto in via Monti Tiburtini: nulla da fare per l'uomo che è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto alle 13 circa.

Impressionano le prime immagini dell'accaduto: la Ford è completamente distrutta dopo essersi schiantata contro un palo della luce che, dopo la collisione, si è letteralmente piegato.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul luogo, l'intervento del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale in via Monti Tiburtini per l'incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico numero 151, in direzione della tangenziale.

Sul posto gli accertamenti dei vigili per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 16:21

