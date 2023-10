Con il Suv dentro la sala operativa della polizia: stava ascoltando i Guns N' Roses a tutto volume

Alla guida del suo Suv si schianta contro un ufficio della polizia. Il conducente, illeso, scende subito dal veicolo ed alza le mani, per dimostrare che non ha armi con sé e nessuna intenzione minacciosa; pochi secondi dopo esce un primo agente di polizia che gli ordina di chiudere la portiera e di seguirlo, mentre appare un secondo poliziotto più anziano, che sembra incredulo alla vista dell'auto piombata nella stanza.

NEW: The Warren Co. Prosecutor says this video shows John Hargreaves driving into the Independence Twp. Police Station. The officer who puts handcuffs on him was sitting at that table seconds before. Not captured: audio- police say “Welcome to the Jungle” was blaring from the car pic.twitter.com/wKv9wE7Tx2