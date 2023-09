Bimba di 3 anni si spara ad una mano, mentre un adulto guarda la partita in tv: il video choc

di Redazione web

Una bambina di tre anni ha preso una pistola che si trovava in casa e si è sparata accidentalmente mentre stava maneggiando l'arma. L'orribile incidente è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza della casa, in Florida, dove era presente anche un uomo ed un altro bambino di 4 anni, che mostrano la bambina, Serenity spararsi alla mano per poi piegarsi dal dolore.

Prende l'arma

Pochi istanti prima dell'incidente si vede la bimba di 3 anni che prende la pistola dal divano mentre una donna è seduta sul divano a guardare la tv. Lo sparo ha provocato una ferita grava alla bimba, sottoposta ad un intervento chirurgico e dove è rimasta ricoverata per tre notti.

Accusato un parente

La nonna della bambina, Robin Fuller, ha condiviso il video choc su Facebook e lo ha commentato così: "Video di quando mia nipotina si è sparata da sola a casa dell'altra nonna". Un ragazzo di 23 anni, Orlando Young, parente della bimba è stato arrestato perché l'arma da fuoco non era sorvegliata. Un'altra donna appare nel video, seduta sul divano, ma è disabile e, secondo quanto riferito, non può muoversi.

