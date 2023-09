Bambino di 4 anni cade dalla bicicletta e viene ricoverato in rianimazione

di Redazione web

E' caduto dalla bicicletta, dopo aver perso l'equilibrio mentre stava pedalando in strada, il bambino di 4 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove vive con la famiglia. Il piccolo non è stato colpito da auto o altri mezzi nelle vicinanze, ma ha semplicemente perso l'equilibrio in sella alla bici e cadendo ha sbattuto parti vitali del corpo, scrivono i giornali locali.

Prognosi riservata

Il bambino, d'urgenza è stato portato in ospedale, dove la prognosi, al momento, è riservata. Non è chiaro se il piccolo stesse indossando un casco quando è caduto a terra, e non ci sono altre notizie sullo stato di saluti del bimbo e sulla dinamica dell'incidente, e soprattutto di quale parte del corpo abbia subito il trauma, ma è ipotizzabile che considerato il tipo di ricovero, il bimbo abbia battuto la testa.

