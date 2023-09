Aurora nasce con la bocca serrata per una malattia rara: a 16 anni può parlare e mangiare grazie a un intervento speciale

di Redazione web

Non ha mai potuto aprire la sua bocca. Nè per mangiare, nè per parlare. Aurora, oggi 16 anni, da prima che nascesse era condannata a lottare contro una rara malattia genetica, la sindrome di Nager, che ha fuso la mandibola al cranio e nel corso della sua giovane vita si è sottoposta già a 14 interventi. E probabilmente ce ne saranno altri, scrive il Corriere della Sera, ma grazie ad un intervento che ha del miracoloso, ora potrà parlare e gustare cibi solidi.

Una giovane guerriera

La 16enne, originaria di Catania, si è sottoposta ad un compesso intervento maxillo facciale, eseguito all’ospedale San Marco di Catania, che ha permesso di ricostruire, tramite l'impianto di una protesi, l’articolazione temporo-mandibolare. «È una guerriera, una combattente, la conosco da anni e l’ho vista resistere e andare avanti con grande coraggio», racconta il professor Bianchi che ha condotto l'intervento.

In cura da piccolissima

«Ho in cura Aurora da quando era piccola i suoi genitori vennero a Bologna per chiedere aiuto e abbiamo cominciato insieme il percorso: molti interventi, tra cui quello alla mandibola.

Intervento incredibile

Bianchi da anni sta studiando l’impianto protesica di Aurora, che è riuscito dopo 10 ore di sala operatoria ed il lavoro multidisciplinare tra varie équipe, ma il prossimo step sarà la ricostruzione del palato, che consentirà ad Aurora di parlare meglio.

