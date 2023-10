Divieto di fumo in Gran Bretagna: il piano per vietare l'acquisto di sigarette alle nuove generazioni

di Redazione web

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annunciato il pugno duro, anzi durissimo contro le sigarette, annunciando rigidi piani per vietarne l'acquisto alle generazioni future, con l'obiettivo di porre fine al tabagismo nel Regno Unito. Il Primo Ministro ha avviato una storica azione contro il fumo, aumentando ogni anno, l'età legale per l'acquisto di sigarette, fino a quando non ci saranno più fumatori.

Causa di morte

«Dobbiamo affrontare la più grande causa totalmente evitabile di malattie, disabilità e morte. E questa è il fumo, che causa una morte su quattro per cancro» ha affermato Sunak, secondo il quale in base ai piani del suo governo, un quattordicenne di oggi non potrà mai legalmente acquistare una sigaretta, che nel tempo diventeranno illegali per chiunque.

Voto contro il fumo

Sunak ha precisato che il divieto sarà oggetto di un "voto libero" in Parlamento, il che significa che i deputati non saranno obbligati a seguire le linee guida del partito nella loro decisione di voto. "Le persone iniziano a fumare quando sono giovani.

Liberi dalle sigarette

Il Governo inglese, dunque, si è impegnato a rendere l'Inghilterra "libera dal fumo" entro il 2030, con meno del 5% della popolazione che utilizza le sigarette.

