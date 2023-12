Allergica a 50 alimenti, Mia presa di mira dai bulli a scuola: «Noci nei miei pasti per vedere cosa sarebbe successo»

Mia è allergica a 50 tipi di alimenti e ha rivelato come questa problematica abbia influenzato la sua vita, non solo per la difficoltà di trovare del cibo che non le causi disagi ma anche per gli episodi di bullismo di cui è stata vittima a scuola, in particolare nel periodo del liceo.

Oggi Mia Silverman, una ragazza di 20 anni proveniente da Boston (Stati Uniti), ha imparato a vivere con le sue allergie e ha deciso di condividere la sua esperienza per rendere la situazione più facile a chiunque si trovi a viaggiare e vivere con problemi simili.

Per questo motivo usa i social - con il nome @theallergicgirl, "la ragazza allergica" - per consigliare ristoranti, prodotti, applicazioni e tutto ciò che può risultare utile nel caso di allergie, oltre a fare informazione sulla sua condizione.