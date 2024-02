Studentessa non binaria aggredita dai bulli nel bagno della scuola, va in ospedale ma viene dimessa: morta a 16 anni dopo un giorno di agonia

Bullismo, discriminazione e violenza. In una scuola dell'Oklahoma una ragazzina non binaria di 16 anni, che non riconosce di appartenere al genere maschile né a quello femminile, è stata coinvolta in una rissa insieme a un suo compagno di classe. I due studenti sono stati portati in bagno dai bulli della scuola e colpiti ripetutamente finché la giovane non ha sbattuto la testa sul pavimento. La 16enne Dagny Benedict è morta il giorno dopo in ospedale. E sotto accusa finisce l'istituto scolastico: subito dopo la rissa nel bagno della scuola non sarebbe stata chiamata l'ambulanza e neppure la polizia.

«Lei era amante degli animali e della cucina», ricorda la mamma, in lutto per la tragedia. La famiglia ha denunciato alle forze dell'ordine quanto accaduto all'interno dell'istituto scolastico e adesso chiede giustizia.