Alfa a Verissimo: «Prima cantavo nelle gelaterie, ero molto timido»

A Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 23 marzo, la conduttrice ha accolto in studio Alfa, il giovane talento che ha letteralmente incantato il pubblico con il brano "Vai!" al Festival di Sanremo. Il cantante infatti si sta godendo un momento magico e durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin ha raccontato di aver lasciato l'Università per realizzare il suo sogno di far musica. Ma i suoi genitori non l'hanno presa bene, anzi, hanno anche litigato con Alfa per le incertezze lavorative ed economiche del mestiere. «Oggi sono molto felice e molto grato - ha sottolineato Alfa -. Prima cantavo nelle gelaterie mai pensavo di fare il cantante».



L'amore per la musica

«In passato ero molto timido e quindi un talent non potevo farlo - ha spiegato Alfa a Silvia Toffanin -. Scelsi di chiamarmi Alfa per negare il fatto che fossi io. La scelta di fare musica sul web è legata alla mia timidezza. La parola "Alfa" vuol dire "inizio principio" ed è la prima lettera dell'alfabeto greco. Io sono un classicista, ho fatto il liceo classico».

Il cantante ha spiegato a Silvia Toffanin che all'inizio non è stato semplice far accettare il suo sogno a sua mamma. «Oggi non biasimo mia mamma perché io stavo studiando medicina ma il sangue mi faceva svenire - ha sottolineato il cantante -.

Per Alfa la musica rimane il suo migliore amico poiché gli ha permesso di superare le ferite del passato. «La musica è stata per me l'alternativa alle socialità - ha spiegato il cantante -. Alle medie ero grasso e molto chiuso. Non uscivo e scrivevo canzoni per sfogarmi. La musica è il mio migliore amico. I bulli oggi li ho perdonati e sono venuti anche al mio concerto. Mi hanno dato comunque una grande occasione perché ho avuto la giusta energia».

«Sono single perché è un periodo molto pieno per la mia vita. Per me amore significa "attenzione"», ha concluso il cantante.

