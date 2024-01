Cibo spazzatura, l'allarme in uno studio: «Tra le cause delle allergie alimentari nei bimbi»

Nuove accuse contro il cibo spazzatura: oltre a provocare l'obesità e il sovrappeso favorisce lo sviluppo di allergie alimentari. Lo indica la ricerca italiana condotta al Ceinge Biotecnologie avanzate Franco Salvatore e pubblicata sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. Condotto su 105.151 bambini in Campania.

Lo studio ha mostrato un aumento del 34%, dei casi di allergia alimentare nell'ultimo decennio nei bambini sotto i tre anni. Il team di ricerca, guidato dal Prof. Roberto Berni Canani, docente di Pediatria all'Università Federico II di Napoli, ha individuato la causa principale di questo aumento nei consumi di alimenti ultra-processati, comunemente noti come "cibo spazzatura".

Caratterizzato da un basso valore nutrizionale e un elevato contenuto di grassi e zuccheri, comprende merendine, snack confezionati, pizze surgelate, hamburger, bevande analcoliche zuccherate e altri prodotti industriali. Lo studio ha dimostrato che tali alimenti hanno la capacità di compromettere le funzioni del sistema immunitario nei bambini, favorendo così lo sviluppo di allergie alimentari.