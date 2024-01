Sposa derubata dal papà due giorni prima del matrimonio: «Si è intascato i soldi che mi aveva lasciato mio nonno»

di Cristina Siciliano

Sul fatto che che sposarsi costi molto non c’è alcun dubbio, almeno se si desidera organizzare le nozze in maniera classica. Spesso le coppie sono obbligate a chiedere dei prestiti ai genitori perché senza questa opzione dovrebbero rimandare o rinunciare a realizzare il proprio sogno. Ma l'imprevisto cambia tutto. Ed è ciò che è successo ad una coppia, che non poteva permettersi economicamente di pagarsi la somma intera del matrimonio, ma ha chiesto aiuto alle famiglie. Entrambi hanno parlato con i propri genitori concordando con le proprie famiglie la somma di oltre 10mila euro ciascuno destinati alla luna di miele. «Mia suocera ha pagato in anticipo - ha scritto la donna su Reddit -. Invece, i miei genitori avrebbero dovuto pagare la somma una settimana prima del matrimonio. Ma...»

La storia

Un secondo prima o meglio, due mesi prima del matrimonio il padre della donna ha deciso di non voler pagare la somma per ricoprire le spese del matrimonio. «Siamo ormai a 2 mesi dal nostro matrimonio e lui non è più disposto a pagare nulla - ha scritto la donna su Reddit -.

In seguito, la "futura sposa" ha scoperto che il denaro che le ha regalato suo nonno, pari a oltre 1000 euro, è stato rubato da suo padre. La conclusione? La donna ha scelto di non aggravare la situazione e restare in silenzio anche se il suo desiderio è quello di dire la verità a suo nonno ma ha paura che questo possa frantumare i rapporti in famiglia. E soprattutto, la donna non vuole che ci siano tensioni familiari nel suo grande giorno.

Numerosi sono stati i commenti degli utenti in merito a tale situazione. «Devi assolutamente dirlo a tuo nonno. Tuo padre ha rubato i tuoi soldi, non è giusto», ha scritto un utente. Ed un altro: «Io se fossi in te chiuderei i rapporti con mio padre. Non è proprio giusto».

