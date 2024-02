«Sono quasi in pensione ma le persone pensano che io abbia 20 anni»: il segreto dell'allenatrice di fitness che non invecchia

di Cristina Siciliano

«Non si è più giovani a quarant'anni, ma si può essere irresistibili a tutte le età». Con questa affermazione Coco Chanel ha centrato il punto. Il quarantesimo compleanno per una donna rappresenta una tappa importante: ha raggiunto una certa consapevolezza, ha preso coscienza di sé sia dal punto di vista fisico che mentale e non si accontenta, anzi, desidera il meglio e non rinuncia a tenersi in forma. Ed lo dimostra Nilli Ellis, 57enne e allenatrice fitness, di Melbourne in Australia. L'allenatrice ha raccontato che la maggior parte delle volte riesce a lasciare di stucco le persone quando vengono a conoscenza della sua vera età.

Le parole di Nikki Ellis

Per Nikki Ellis l'allenamento costituisce un fattore benefico per la sua salute. «Mi sto preparando perché a breve festeggio il mio 58esimo compleanno - ha spiegato Nikki Ellis a News.au -.

Nikki Ellis ha aggiunto: «Mangio molta frutta e verdura e cerco di mangiare 100 grammi di proteine ​​ogni giorno. Mi piacciono i cereali integrali e preferisco mangiare grassi sani. Il mio obiettivo è quello di seguire una dieta che sia in grado di mantenermi in salute il più a lungo possibile senza essere restrittiva. Mi piace divertirmi e mangiare».

L'allenatrice fitness ha spiegato che si allena dai quattro ai cinque giorni a settimana ed adora per portare a passeggio i suoi cani e per fare in media 10mila passi al giorno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 09:00

