Anziana truffata dal finto attore famoso: «È stato un inganno orribile»

Mary Ryland, 72 anni, ha perso oltre 10mila euro. Il motivo? È stata truffata online da un uomo che ha finto di essere un attore famoso: Sam Heughan. La 72enne ha ricevuto un messaggio su Instagram da un utente che le ha inviato la foto di un passaporto falso per convincerla che non si trattasse di una truffa. E invece non è stato così. Il truffatore ha convinto la donna a fare un investimento di oltre 10mila euro.

La storia

Mary ha iniziato a utilizzare Instagram solo per chiacchierare con altre persone poiché vive con il marito che «non parla molto». Mary ha spiegato che il truffatore all'inizio ha cercato di rendere la conversazione confidenziale tra di loro tant'è che lei ha confessato a lui che le sarebbe piaciuto avere una macchina e una casa nuove. Così il truffatore ha parlato per la prima volta Bitcoin, ossia una criptovaluta e un sistema di pagamento valutario internazionale. «Mi ha ingannato terribilmente - ha sottolineato Mary a The Mirror -. È stato orribile.

La 72enne ha agigunto: «Il truffatore mi ha persino inviato un passaporto con un nome. Lui mi ha spiegato che dovevo sempre avvisare un'altra persona prima di investire. Non potevo versare nulla inferiore a 1000 euro. Ma non mi sono resa conto che lui mi incitava a versare soldi. Ho iniziato a sospettare quando ho visto che volevano sempre più soldi da me. Lui aveva un portafoglio bitcoin separato ogni volta che caricavo soldi venivano trasportati sul loro conto. Pensavo che il denaro stesse crescendo e mi incoraggiavano a continuare a investire. Ma io sono una pensionata».

Quando Mary si rese conto di essere stata truffata, interruppe ogni comunicazione con il truffatore. Tuttavia, non ha potuto ottenere il denaro perso.

