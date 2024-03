Compra figurine dei calciatori online, nel pacco gli arrivano anche due buste di eroina purissima: valgono migliaia di euro

di Redazione web

Un appassionato ha acquistato online acluni pacchi di figurine di calciatori online per poter completare la sua collezione. E fin qui nulla di strano. La sorpesa, per un 43enne di Pompei, in provincia di Napoli, è arrivata quando il corriere ha suonato alla sua porta per consegnare l'ordine. Con suo grande stupore, insieme a un box da 50 figurine, nel pacco ha trovato anche due buste di quelle usate per il tabacco trinciato, contenenti una polvere bianca.

L'eroina tra le figurine

L'uomo, un professionista incensurato, con il pacco imballato è andato dritto alla porta della stazione dei Carabinieri di Pompei, e qui ha consegnato il suo acquisto. I militari hanno preso in consegna il pacco e analizzato la sostanza all’interno con un narcotest: si tratta di eroina pura, 180 grammi di stupefacente, un carico del valore di diverse migliaia di euro. La droga è stata sequestrata ma continuano le indagini per risalire alle origini della spedizione e al "vero" cliente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA