Jonathan Creswell trovato morto in casa alla vigilia del processo: era accusato dello stupro e dell'omicidio della 21enne Katie Simpson

Il caso di cronaca nera che vede protagonisti Katie Simpson e Jonathan Creswell aveva fatto il giro del mondo qualche tempo fa. Nel 2020, la 21enne di Gortnessy Meadows, Lettershandoney, Irlanda del Nord era stata ritrovata senza vita nella sua casa e Creswell, 36enne e addestratore di cavalli con cui la ragazza aveva una relazione segreta, dopo il rinvenimento del corpo era stato accusato del suo omicidio e anche di averla stuprata.

Nelle scorse ore, l'uomo è stato trovato morto nella sua abitazione e il processo a suo carico è stato interrotto.

Il Telegraph ha riportato la notizia della morte di Jonathan Creswell che, nel 2020, era stato accusato dell'omicidio della fidanzata Katie Simpson di 21 anni. Nelle pagine del quotidiano si legge che l'uomo avrebbe dovuto affrontare la seconda udienza del processo a breve. Stando alle dichiarazioni rilasciate dai pubblici ministeri, la coppia si sarebbe conosciuta quando lui era un fantino alle Darton Ree Stables a Tynan, nella contea di Armagh.

A jury has been told 36 yo Jonathan Creswell formerly of Briar Hill Gardens in Greysteel raped, strangled and killed 21 yo Katie Simpson out of jealousy and tried to make it look like suicide. Mr Creswell denies both rape and murder. More at 6pm #UTV pic.twitter.com/PWsSbefRpy