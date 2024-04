Bimba nata prematura e dichiarata morta "ritorna in vita" dopo il battesimo: «Un miracolo, stavamo per seppellirla viva»

di Redazione Web

Un vero e proprio «miracolo divino» per due giovani genitori, che hanno visto la loro neonata prematura «ritornare in vita» dopo averla battezzata con l'acqua santa, nonostante fosse stata dichiarata morta in ospedale già da diverse ore. L'incredibile vicenda arriva Ciudad del Este, in Paraguay.

La bambina era nata prematuramente a causa di alcune problematiche respiratorie accusate dalla mamma di 21 anni, problematiche che mettevano a rischio anche il feto di 32 settimane. A quel punto si è reso necessario il parto cesareo per far nascere la neonata, che però, non mostrando segni di vita, è stata dichiarata morta.

Il «miracolo»

L'ospedale ha quindi consegnato il corpo della bambina al padre Ignacio Medina Vega, che ha messo la figlia in una piccola bara bianca, per poi organizzare un funerale ristretto. Come scrive il Daily Mail, durante la veglia funebre i presenti hanno assistito a una scena impensabile fino a pochi momenti prima: dopo essere stata cosparsa di acqua santa, la bambina ha mosso la testa.

Ignacio, il papà, ha raccontato ai media locali che «quando lo zio è arrivato per dirle addio, ha notato che la bambina muoveva la testa e respirava. Siamo andati a controllare e abbiamo visto che il suo cuoricino batteva».

Milagros de Jesús

«La mia bimba - ha raccontato il papà - ha iniziato a piangere appena un dottore l'ha presa in braccio. I medici ci hanno detto che era un miracolo, ma la cosa grave è che stavamo per seppellirla viva». La neonata è rimasta nella piccola bara per oltre quattro ore, chiusa per la metà del tempo. In seguito alla sua presunta «resurrezione», i genitori della bambina hanno deciso di chiamarla Milagros de Jesús (Miracolo di Gesù).

La bambina, che pesa meno di 600 grammi, è ora di nuovo in ospedale, in prognosi riservata. Nel frattempo, i funzionari dell'ospedale stanno cercando di stabilire perché sia stata dichiarata morta. Il portavoce della struttura, Federico Schrodel, ha dichiarato di non aver escluso la possibilità di catalessi, una condizione caratterizzata dalla mancanza di risposta agli stimoli esterni, dalla perdita di coscienza e dalla rigidità del corpo. «Essendo la neonata prematura, è qualcosa che può accadere. La piccola paziente non dava alcun segno di vita», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA