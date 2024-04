Miss muore dopo l'intervento di chirurgia estetica per rimuovere un nodulo al labbro: aveva 24 anni

di Redazione web

Wilevis Brito era stata premiata per la sua bellezza con la fascia "Regina dello Sport " al concorso Miss Venezuela nel 2023. La ragazza si è sottoposta recentemente a un'operazione chirurgica che ha deciso di affrontare per problemi di salute, ma dopo l'apparente successo dell'intervento qualcosa è andato storto e ha perso la vita a soli 24 anni.

Miss Venezuela muore dopo un'operazione

Wilevis Brito era una ragazza di 24 anni da sempre appassionata al mondo della moda e dello spettacolo. Fin da bambina sognava di partecipare ai concorsi di bellezza, ma intanto aveva anche coltivato la passione per il giornalismo e studiava giurisprudenza. Era riuscita a ottenere il ruolo di presentatrice in due trasmissioni latino-americane e dinanzi a lei si aprivano le porte di una brillante carriera. Quando ha partecipato a Miss Venezuela è stata premiata con una delle fasce più importanti e da quel momento ha iniziato a lavorare come modella e a curare i suoi profili social. La giovane ha poi deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che apettava di fare da diverso tempo: un'operazione maxillo-facciale per sistemare l'articolazione di mandibola e mascella insieme a un intervento estetico per rimuovere un nodulo al labbro superiore.

Il Venezuela perde due Miss

La Brito non è stata la prima reginetta a lasciare il Venezuela: nell'estate del 2023 è morta la bellissima Ariana Viera, di 26 anni, mentre era alla guida e, presumibilmente, si era addormentata al volante. Anche lei modella, si è schiantata contro un semirimorchio mentre raggiungeva Orlando, città del Florida. Ariana avrebbe rappresentato il Venezuela in un concorso internazionale. Per quanto riguarda Wilevis Britto sono in corso ulteriori indagini per capire se i chirurghi siano responsabili della sua morte e quale delle possibili complicanze abbia interrotto la sua carriera.

