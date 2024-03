L'Arabia Saudita parteciperà per la prima volta a Miss Universo 2024: candiderà la modella Rumy Alqahtani

di Serena De Santis

L'Arabia Saudita per la prima volta nella storia candiderà una modella del proprio Paese a Miss Universo 2024: il concorso di bellezza che vede in gara le donne più belle del mondo.

Per il debutto, il Paese mediorientale ha deciso di candidare la modella e blogger Rumy Alqahtani: la bellissima 27enne molto nota dal pubblico giovanile per i suoi post su Instagram. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con un post sui propri profili social, in cui si dichiarava onorata per essere stata scelta come rappresentante del Paese all'edizione di quest'anno di Miss Universo.

La dichiarazione della modella

Alta, dai lunghi capelli castani, dagli occhi incantatori e dagli zigomi perfetti. Si presenta in questo modo sui social network, dove lo scorso lunedì ha pubblicato una foto con un lungo ed elegante abito da sera, con una tiara, una fascia e la bandiera verde dell'Arabia Saudita per annunciare la sua partecipazione a Miss Universo 2024.

Il Paese mediorientale, infatti, non aveva mai partecipato al concorso di bellezza per via delle proprie tradizioni religiose. Ma, questa notizia, sottolinea l'intento dell'Arabia di allargare i propri orizzonti culturali.

Adesso si dovrà attendere soltanto il 28 settembre, quando verrà decretata la nuova Miss Universo, che quest'anno arriva alla 73esima edizione.

