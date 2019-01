di Domenico Zurlo

Sono ore di angoscia per, il centravanti neoacquisto del Cardiff City in Premier League il cui aereo è disperso da ieri sera nella Manica. Di pochi giorni fa era la notizia del suo passaggio in Galles dal, dove aveva militato negli ultimi tre anni e mezzo: argentino di origini italiane, Sala si era infatti imposto nel calcio francesefin dalla giovanissima età.Cresciuto nel settore giovanile del, club argentino partner del Bordeaux, nel 2010 a vent’anni è approdato proprio al: nelva in prestito, nella serie C francese, dove segna 19 gol in 37 partite, mentre l’anno dopo gioca in(Serie B) al, sempre in prestito, dove segna 18 gol in 37 presenze giocando tra l’altro al fianco di, attuale terzino destro del Napoli.Nel 2014 arriva finalmente l’esordio in Ligue 1 col: ma è una parentesi breve e poco felice, con un solo gol all’attivo contro il Monaco. A gennaio va via ancora in prestito al, stavolta in Ligue 1, ein metà stagione. A luglio viene acquistato dala titolo definitivo, e la sua carriera decolla: 6 gol nella prima stagione, 12 nella seconda, 12 nella terza,, e la prima tripletta lo scorso 20 ottobre nel 4-0 al Tolosa.Pochi giorni fa, la svolta nella carriera e il passaggio in Premier League al Cardiff per, l’acquisto più costoso della storia del club gallese. Ma dopo aver salutato i compagni a Nantes, ieri, l’aereo su cui viaggiava è scomparso dai radar.