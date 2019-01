Emiliano Sala, una rosa gialla sul nome del giocatore: il commovente omaggio prima di Arsenal-Cardiff

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre è ancora mistero sulla sorte di, il bomber argentino, ieri il Cardiff, la nuova squadra di Sala (che lo aveva acquistato per 17 milioni di euro dal Nantes,) è tornato in campo. L’occasione era un, all’Emirates Stadium controdi Emery (che ha vinto 2-1).E l’Arsenal, il Cardiff, i loro tifosi e i giocatori in campo hanno omaggiato Emiliano Sala: nella distinta da consegnare all’arbitro, in fondo alla lista del Cardiff c’era proprio il nome di Sala. I capitani delle due squadre hanno anche omaggiato il calciatore, di cui non si hanno notizie da giorni, con un mazzo di rose gialle. Commozione anche sugli spalti: «Once a bluebird, always a bluebird», lo striscione dedicatogli dai tifosi del Cardiff, il cui simbolo è proprio un uccellino blu.