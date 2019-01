Roma, ubriaco respinto dalla discoteca Qube investe i buttafuori con l'auto. Il video impressionante​

Le speranze di ritrovare vivosono ormai vane, ma l'appello disperato della sorella dell'attaccante è stato raccolto da molti colleghi, decisamente più famosi dell'italo-argentino che avrebbe dovuto trasferirsi dal Nantes al Cardiff e che invece è sparito nel nulla, a bordo di un velivolo leggero sul Canale della Manica. La famiglia di, infatti, vorrebbe almeno un corpo da piangere e per questo la sorella Romina ha chiesto in lacrime: «Potrebbe essere ancora vivo, non lo sappiamo, continuate le ricerche».L'appello disperato diè giunto dopo la decisione, da parte della polizia inglese, di sospendere le ricerche dell'attaccante e del pilota dell'aereo nel Canale della Manica. Appare alquanto difficile, d'altronde, chepossa essere ancora vivo, a distanza di parecchi giorni dalla scomparsa del velivolo dai radar. Un mistero che sconvolge tutti, non solo il mondo del calcio. Ora, però, i più grandi calciatori del mondo si stanno mobilitando per l'attaccante argentino, ma di origini italiane.Il connazionale, fuoriclasse del Barcellona, ha infatti lanciato un appello sui social, raccogliendo l'invito di Romina Sala. Su Instagram Stories, infatti, ieri Messi aveva scritto: «Finché ci saranno delle possibilità, un filo di speranza, vi chiediamo, per favore, di non smettere di cercare Emiliano. Tutta la mia forza e il mio appoggio ai suoi familiari e amici»., stella del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, ha invece deciso di destinare 30mila euro per finanziare le ricerche di, che aveva affrontato in diverse sfide di Ligue 1 contro il Nantes. Con la donazione di Mbappé, finora sono stati raccolti 500mila euro che consentiranno di proseguire ancora le ricerche nella Manica per qualche giorno.