Donald Trum si dichiara «non colpevole»

Donald Trump si è dichiarato «non colpevole» di fronte a tutti i 27 capi d'accusa a suo carico nell'ambito delle carte segrete a Mar-a-Lago. L'ex presidente degli Stati Uniti è accusato di aver volontariamente preso possesso di informazioni di difesa nazionale, di aver fatto dichiarazioni false e complottato per ostacolare i tentativi delle autorità federali di rientrare in possesso di questi documenti.

Nessuna condizione è stata imposta al rilascio di Donald Trump. Il giudice ha stabilito che non è a rischio di fuga e può continuare a viaggiare. Lo riporta Cnn sottolineando che l'ex presidente non è comunque autorizzato a parlare con i testimoni dell'inchiesta.

Trump incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago. «Ha conservato segreti nucleari. Piani top secret anche nella doccia»

Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago: «Un giorno buio per l'America». Sette i capi di accusa

Le dichiarazioni dell'avvocato di Donald Trump

«Presentiamo una dichiarazione di non colpevolezza», ha dichiarato al giudice l'avvocato di Trump Todd Blanche. Secondo i reporter presenti in Tribunale, l'ex presidente è rimasto con le braccia incrociate tutto il tempo, con un'espressione di irritazione sul volto.

Presente in aula, mentre il giudice onathan Goodman leggeva le accuse, anche il procuratore speciale Jack Smith che ha svolto le indagini.

Parla l'ex segretario di Stato Mike Pompeo

Donald Trump ha «sbagliato» sulle carte segrete a Mar-a-Lago. L'ha affermato l'ex segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista a Fox. «Se le accuse sono vere, e molte sembrano esserle, Trump aveva dei documenti riservati che non avrebbe dovuto avere e quando gli è stata concessa la possibilità di restituirli per qualche motivo non lo ha fatto», ha dichiarato Pompeo sottolineando che «questo non è in linea» con l'impegno a «proteggere i soldati americani»