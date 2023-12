Diabolik chi sei? Folla di attori e vip alla proiezione col cast a Parco Leonardo. Ecco chi c'era FOTO

Sabato 2 Dicembre alle 21:15 il Multisala Uci Cinemas di Parco Leonardo ha ospitato la proiezione con cast di Diabolik Chi Sei? Terzo capitolo della trilogia dei Manetti Bros, prodotta da 01 Distribution. Puntuali all’appuntamento con i loro fan arrivano l’attore Paolo Calabresi, ed il giovane ed ambitissimo Lorenzo Zurzolo guidati dal loro regista Antonio Manetti che si stringe le mani con il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone. Alcuni fan emozionati, comprano al volo i biglietti in cassa, una volta saputo che in sala sarà il cast stesso a presentare il film.

Alle ore 20:15 Il foyer del cinema è già un andirivieni di abbracci e saluti tra gli ospiti amici e Vip invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, accorsi per vedere l’ultimo film della trilogia Diabolik, il fumetto degli anni 60 sapientemente creato dalle penne delle sorelle Giussani, fumettiste ed editrici italiane. Arriva la meravigliosa modella Silena Mancilla, molto alla moda con indosso un tailleur composto da giacca, pantaloni e gilet ed un lungo cappotto bianco a completare il look total white.

La simpatica Adriana Russo, la sempre bella Demetra Hampton che avendo interpretato il ruolo di Valentina Crepax, film tratto dal fumetto degli anni 60, per nulla al mondo si sarebbe persa la presentazione di Diabolik sul grande schermo, Eleonora Vallone con a seguito un gruppo di amici, il simpaticissimo Alex Partexano, Antonio Zequila in compagnia di una bella donna dai capelli castani, arriva insieme al figlio l’attrice Gaia Zucchi che indossa un romantico cappello nero a tesa larga in ricordo del Chapeau du Matin indossato da Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, Silvia Squizzato, la bella ex Miss Italia Nadia Bengala, l’attrice Maria Grazia Nazzari, la modella Joseana Platania, Monica Leofreddi, il produttore Angelo Bassi, l’attrice Chiara Barbagallo, il regista Pierfrancesco Campanella, la bella Monica Carpanese, Valter D’Errico, il producer musicale Salvo Saverio D’angelo, la regista Emanuela del Zompo, l’attrice Carlotta Galmarini, Carmen Golia, l’attrice Anna Marcello, Maria Grazia Nazzari, il direttore della fotografia Gianni Mammolotti ed Agostino Penna che con indosso un giubbino in pelle nera fa divertire i fotografi sul foto call prestandosi a posare in tema Diabolik.

La sala è pronta, gli amici sono tutti seduti in attesa della presentazione e la direttrice Uci Cinemas di Parco Leonardo, Viviana Bellacicco, fa strada al cast verso sala 15. Tra le domande del pubblico una sembra essere la più insistente: questa è veramente l’ultima serie della trilogia o ci sarà in futuro un nuovo Diabolik? Antonio Manetti il regista risponde che non esclude ci possano essere altri Diabolik.

Dopo alcuni scambi di curiosità con i fan, Manetti, Calabresi e Zurzolo voltano per un attimo le spalle al pubblico per un selfie con lo sfondo della sala tutta sold out. Si spengono le luci e parte la proiezione, alla fine della quale l’ultima serie della trilogia viene accolta con un grande applauso da tutto il pubblico in sala che conferma il Grande successo di Diabolik Chi Sei?