Diretta prima serata Sanremo 2020: Amadeus presenta i primi 12 big. Al Bano e Romina gli ospiti più attesi. Fiorello mattatore

DIRETTA PRIMA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2020

Martedì 4 Febbraio 2020, 20:01

Sta per alzarsi il sipario sullaedizione della kermesse della musica italiana.seguirà laquestoletteralmente minuto per minuto, con una cronaca Amadeus realizza il suo sogno, quello di salire sul palco delcome conduttore dell'evento televisivo dell'anno. Accanto a lui, come una sorta di battitore libero, il suo amico di sempre,. Lo showman sarà il vero jolly deltargato Amadeus. Rompere il ghiacchio, di solito, è la cosa più difficile, e, dopo le polemiche che hanno caratterizzato le settimane prima del Festival di Sanremo 2020, gli occhi della critica sono puntati tutti proprio sul direttore artistico.ha scelto un cast di co-conduttrici di primissimo livello, molto ricco, che lo accompagneranno lugno queste cinque serata di Sanremo. Nel corso della prima serata del Festival vedremo accanto a lui, due delle conduttrici più attese dal pubblico e dalla critica. Soprattutto la presenza della giornalista di origini palestinesi aveva suscitato molte polemiche, perché accusata di essere divisiva da un pezzo di mondo della politica.Venendo alle, oggi si esibiranno i, nel seguente ordine: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Ricki, Raphael Gualazzi. Ad aprire la diretta, però, saranno le Nuove proposte, con i loro duelli. Si confronteranno Eugenio in Via di Gioia, Tecla, Fai e Leo Gassmann. Su Leggo trovate tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 L'evento della prima serata, sarà però, l'arrivo sul palco di Al Bano e Romina Power che tornano sul. Si prevede di fare le ore piccole, sin dalla prima serara. Si punta al 50% di Share.Manca circa un'ora all'avvio di Sanremo 2020. Sale la tensione all'Ariston.