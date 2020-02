​Il testo di Sincero, la canzone di Bugo e Morgan a Sanremo 2020

Sanremo 2020

Lunedì 3 Febbraio 2020, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Hanno già duettato insieme in passati, ma per Bugo e Morgan è la prima volta sul palco di. Di seguitoLeggi anche >Le buone intenzioni, l’educazioneLa tua foto profilo, buongiorno e buonaseraE la gratitudine, le circostanzeBevi se vuoi ma fallo responsabilmenteRimetti in ordine tutte le coseLavati i denti e non provare invidiaNon lamentarti che c’è sempre peggioRicorda che devi fare benzinaMa sono solo ioE mica lo sapevoVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoVestirmi male e andare sempre in crisiE invece faccio sorrisi ad ogni scemoSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùNon ti piace piùScegli il vestito migliore per il matrimonioDel tuo amico con gli occhi tristiVai in palestra a sudare la colpaChiedi un parere anonimo e alcolistaTrovati un bar che sarà la tua chiesaOdia qualcuno per stare un po’ meglioOdia qualcuno che sembra stia meglioE un figlio di puttana chiamalo fratelloMa sono solo ioNon so chi mi credevoVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoVestirmi male e andare sempre in crisiE invece faccio sorrisi ad ogni scemoSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùNon ti piace piùAbbassa la testa, lavora duroPaga le tasse buono buonoMangia bio nei piatti in piomboVivi al paese col passaportoAscolta la musica dei cantautoriFatti un tatoo, esprimi opinioniE anche se affoghi rispondi sempre“Tutto alla grande”Però di te m’importa veramenteAldilà di queste stupide ambizioniIl tuo colore preferito è il verdeSaremo vecchi indubbiamente ma forse meno soliVolevo fare il cantanteDelle canzoni inglesiCosì nessuno capiva che dicevoEssere alcolizzato spaccare i cameriniE invece batto il cinque come uno scemoSono sincero me l’hai chiesto tuSono sincero me l’hai chiesto tuMa non ti piace piùNon ti piace piùNon ti piace