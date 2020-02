di Ilaria Del Prete

Martedì 4 Febbraio 2020, 12:43

Notte inquieta all', quello dove alloggiano molti degli artisti che da stasera di saliranno sul palco dell'Ariston. Luogo di pellegrinaggio per appassionati e curiosi, che sperano di incontrare un cantante o un vip per scattare un selfie, stanotte l'hotel è diventato lo scenario per un amore non corrisposto (e neanche mai immaginato). Protagonista - come risulta a Leggo - un romano di 52 anni, S. M., che poco dopo l'una e mezza si è presentato alla reception. «Sono il fidanzato di Diletta Leotta », ha detto al concierge calandosi nel ruolo del partner della co-conduttrice - insieme ad- della prima serata del festival. Un incontro romantico per augurarle buona fortuna che non ha convinto nessuno.L'uomo era in evidente stato di agitazione, e ha anche sostenuto di essere stato convocato per condurre la seconda serata di Sanremo 70, e così la sua richiesta non è stata neanche presa in considerazione. Piuttosto, il personale dell'hotel ha provato a tranquillizzarlo e richiesto l'intervento della polizia.Il sedicente fidanzato diè poi stato accompagnato in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, e infine accompagnato in mattinata al commissariato.