Il testo della canzone Fai rumore di Diodato a Sanremo

Sanremo 2020

Lunedì 3 Febbraio 2020, 13:11

. Terza volta per Diodato al. Il cantautore pugliese torna all'Aristono dopo il grande successo di "Che vita meravigliosa", colonna sonora ​del film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.Leggi anche >Sai che cosa penso,Che non dovrei pensare,Che se poi penso sono un animaleE se ti penso tu sei un’anima,Ma forse è questo temporaleChe mi porta da te,E lo so non dovrei farmi trovareSenza un ombrello anche seHo capito chePer quanto io fuggaTorno sempre a teChe fai rumore qui,E non lo so se mi fa bene,Se il tuo rumore mi conviene,Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturaleTra me e te.E me ne vado in giro senza parlare,Senza un posto a cui arrivare,Consumo le mie scarpeE forse le mie scarpeSanno bene dove andare,Che mi ritrovo negli stessi posti,Proprio quei posti che dovevo evitare,E faccio finta di non ricordare,E faccio finta di dimenticare,Ma capisco che,Per quanto io fugga,Torno sempre a teChe fai rumore qui,E non lo so se mi fa bene,Se il tuo rumore mi conviene,Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturale tra me e te.Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturale,E non ne voglio fare a meno oramaiDi quel bellissimo rumore che fai.