Il testo della canzone Rosso di rabbia di Anastasio a Sanremo 2020

Sanremo 2020

Lunedì 3 Febbraio 2020, 13:54

. Da X Factor al palco delil passo è stato breve. Anastasio esordisce tra i Big a partire da martedì 4 febbraio, con la canzone "Rosso di rabbia".E voi volete sapere dei miei fantasmiC’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmiLe parole sono le mie sole armiE fino al sole voglio sollevarmiMa non so levarmi sta melma di dossoIo vorrei farlo e non possoNon è roba da pocoStrillare mentre questi mi fanno le fotoCome ti senti?DisinnescatoCome ti senti?DisinnescatoMa dimmi come posso ioChe sono una bomba a orologeriaSentire fermarsi quel ticchettioSe muore la minaccia, muore pure la magiaE non conviene micaChi vuole che mi fermi, Dio lo maledicaAspetto sto momento da un’intera vitaSono nato per esplodereComincia a correreSe non sento la paura, cosa vuoi che dica?Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla così (no)Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla cosìPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàNon l’avresti detto tuChe questo attentato sarebbe fallitoSoffocato dagli scrosci degli applausiPrigioniero tra le fauci delle foto e dei videoMa ciò che mi rattrista è il terroristaEsposto al pubblico ludibrioLa sua bomba era una farsa dal principioAmico, non ti invidioDispiace, ma è la prassiIl sabotatore sai che deve sabotarsiE allora, allora giù le maniLa condanna è la miaNessuno di voi umani può portarmela viaVoi scrocconi di emozioniSempre in cerca di attenzioniProsciugate le canzoni della loro magiaPerfetto, sono un rivoluzionario provetto, correttoMa se davvero hai capito cos’ho dettoAllora hai visto un paralitico che si alza dal lettoNon volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla così (no)Non volevo sprecarla cosìLa mia rabbiaNon volevo sprecarla cosìPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favorePer pietàPanico panicoSto dando di mattoQualcuno mi fermiFate prestoPer favore