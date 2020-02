Il testo di Niente (resilienza 74) la canzone di Rita Pavone a Sanremo 2020

Testi canzoni Festival di Sanremo 2020

Lunedì 3 Febbraio 2020, 18:30

manca da Sanremo quasi da mezzo secolo. Per la precisione da 48 anni. Lei è famossissima, conosciuta dal grande pubblico e nessuno può disconoscere la sua verve e la sua capacità di stare sul palco. Rock per eccellenza, il suo ritorno è una delle sorprese di questo Festival di Sanremo 2020 . Di seguito il, la canzone che canterà sul palco dell'AristonRita Pavonedi G. MerkEd. BMG Rights Management (Italy)/Nel mio piccolo di Rita Pavone - Milano - Morbio SuperioreNiente, qui non succede proprio nienteE intanto il tempo passa e se ne vaMeglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voteràNiente, adesso non ricordo nienteFammi sentire che sapore haE la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male faMale fa, male fa (and I like it, I like it)Male fa, male fa (yes I like it, I like it)Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràQui non succede proprio nientePensavoChe ad ogni seme piantato corrispondesse un fruttoDopo ogni fiato spezzato ricominciasse tuttoChe la parola di un uomo valesse oro e inveceTrova un amico ma non toccargli il tesoroNiente, non ci ho capito proprio nienteMa anche l’orgoglio si rimarginaPicchia più forte, non lo vedi che sto in piediNon ti accorgi che non serviràNon hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràI love you, I love you, I love you, I love you, I love youI love you.Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràMai piùIl vento non mi piegherà mai piùIl vento non mi piegheràQui non succede proprio niente