Il testo della canzone Baciami adesso di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

Testi canzoni Festival di Sanremo 2020

Sanremo 2020: ​Enrico Nigiotti, Baciami adesso - Testo

Lunedì 3 Febbraio 2020, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Secondo anno consecutivo sul palco dell'Ariston per Enrico Nigiotti. La canzone che presenterà però a, a detta sua, è completamente diversa da "nonno Hollywood".Sembra sempre invernoOggi è un mese che non so… non riconoscoCi ringhiamo da lontano come i cani,E ci pensiamo ancora più viciniÈ cosìÈ così… è così… è cosìChe se ti tiro come un sasso poi ritorni quiÈ cosìÈ cosìTu sei quello che proteggo dentro meAncora adesso che ti leggo senza scrivereSei in ogni volta che non penso e penso a teSei l’unica stanza che mi salva dal disordineBaciami, baciami… baciami adessoSembra sempre invernoQuesto cielo che fa buio troppo prestoQuesto senso di buttarci troppo saleQuesta voglia... voglia di saporeÈ così… è cosìTu sei quello che proteggo dentro meAncora adesso che ti leggo senza scrivereSei in ogni volta che non penso e penso a teSei l’unica stanza che mi salva dal disordineBaciami, baciami… baciami adessoFermarmi qui, in mezzo a tutta questa genteE senza dire niente baciami adessoBaciami, baciami… baciami adesso…Che poi fa buio presto…