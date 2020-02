Il testo della canzone Il Sole ad Est di Alberto Urso a Sanremo 2020

Sanremo 2020

Lunedì 3 Febbraio 2020, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vincitore di Amici di Maria de Filippi sale per la prima volta sul palco delcon il Sole ad Est, canzone che dà il titolo anche al suo secondo album. Di seguitoLe onde che portano navi per mareE lontano lo sguardo di un faroTra noi e il divenireÈ un lento fuggireLe luci di casa mi sembrano stelleSu terre che han voci materneNel mio scomparireSe ne vanno a dormirePer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teSarò navigante tra nuvole e ventoVedrò all’orizzonte i confini del mondoIn cui tu sei il mio tempoGuardi nel blu mentre vola un pensieroPer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teIo ritornerò da tePer teHo nel cuore il sole ad estE nel mondo ovunque vadaMi ricorderà la stradaChe porta fino a teSei come il sole ad estIo lo so comunque vadaIn questa vita complicataRitornerò da teIo ritornerò da te