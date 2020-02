Sanremo 2020, la classifica dopo la prima serata: Le Vibrazioni in testa, poi Elodie e Diodato. Morgan ultimo

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2020 che ha visto esibirsi 12 cantanti, dodici cosidetti "big", fa molto discutere la classifica parziale resa nota a fine puntata. La classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2020, in base al voto della giuria demoscopica, composta da 300 persone vede in testa, a sorpesa, Le Vibrazioni, seguiti da Elodie, e poi da Diodato. Solo ottavo Anastasio, ultimo Bugo Morgan.



1 Le Vibrazioni(Dov'è),

2 Elodie (Andromeda),

3 Diodato (Fai rumore),

4 Irene Grandi (Finalmente io),

5 Marco Masini (Il confronto),

6 Alberto Urso (Il sole ad est),

7 Raphael Gualazzi (Carioca),

8 Anastasio (Rosso di Rabbia)

9 Achille Lauro (Me ne frego)

10 Rita Pavone (Niente - Resilienza 74)

11 Riki (Lo sappiamo entrambi),

12 Bugo e Morgan (Sincero) Mercoledì 5 Febbraio 2020, 01:44

