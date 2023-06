Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, finite le riprese di Ciao Darwin. E durante la festa lei balla già con un altro

di Redazione web

Paolo Bonolis è giunto alla nona edizione di Ciao Darwin e proprio ieri si sono concluse le registrazioni, terminate con una festa organizzata dentro gli studi del programma. C'erano proprio tutti i collaboratori e i lavoratori che hanno contrinuito alla realizzazione della trasmissione, sia on stage che off stage perché «il successo del programma è merito di tutti i lavoratori», come ha spesso detto il presentatore.

Questa è stata anche l'occasione per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli per passare altro tempo insieme, dopo la separazione annunciata un mese fa. Qualcosa, però, non è andato come previsto e dalle storie di Instagram degli autori del programma, i fan hanno notato un dettaglio.

Sonia Bruganelli lascia il GfVip? La conferma: «Non ci sono, così voi potete organizzarvi»

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il retroscena sulla separazione: «Sta soffrendo», cosa è successo

I festeggiamenti di Ciao Darwin

Ciao Darwin è uno dei programmi di punta di Paolo Bonolis e, anche, uno dei progetti a cui la, ormai, ex moglie Sonia Bruganelli è più legata. Sono terminate da poco le registrazioni della nona edizione, che andrà in onda il prossimo autunno e per l'occasione, gli studi Elios di Roma si sono trasformati in una location che ha accolto tutte le persone che hanno lavorato al programma, sia sul palco che dietro, nel backstage.

Dopo i ringraziamenti ufficiali, con tanto di torta e discorso con brindisi da parte del presentatore, Paolo Bonolis ha dato il via alle danze, cimentandosi in una sfida contro uno dei concorrenti della nuova edizione del programma.

Poco dopo è stato il turno di Sonia Bruganelli che ha iniziato un passo a due improvvisato con uno dei ballerini di Ciao Darwin e in molti hanno notato la complicità, tra risate e piroette.

Dopo i festeggiamenti negli studi Elios, Sonia Bruganelli ha deciso di pubblicare un piccolo video della festa su Instagram e scrive: «Finisce una produzione pazzesca come Ciao Darwin 9 e noi siamo già in attesa di questo autunno per poter guardare in tv la nona edizione del programma a cui sono più legata».

I fan hanno subito commentato chiedendo se rivedranno il loro presentatore preferito nella prossima edizione, ma in molti sono convinti che Paolo Bonolis si ritirerà dalle scene dopo la messa in onda. Paolo aveva già rivelato la sua intenzione di "andare in pensione" e passare più tempo con la sua famiglia, che sarà questo il motivo dei festeggiamenti così sontuosi?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA