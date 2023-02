Chiara Francini sparisce per un'ora e slitta il monologo, cosa è successo? Giallo social: «È nera»

Nuovo caso dietro le quinte di Sanremo 2023. Nel corso della quarta serata, quella dedicata a duetti e cover, Chiara Francini non si è più fatta vedere sul palco per circa un'ora. Da scaletta il suo monologo era previsto alle 00.39, ma c'è stato solo all'1.40. Cosa è successo? Al momento ancora nessuna dichiarazione ufficiale è giunta a far chiarezza sull'accaduto. C'è stato però un evento che potrebbe aver turbato la quiete dietro le quinte dell'Ariston.

Rosa Chemical con un sex toy sul palco: «W il sesso». Ecco perché ha portato un vibratore a Sanremo

Fedez: «Anna Oxa è stata maleducata, ha esagerato». Ecco cosa è successo

Chiara Francini non si fa vedere: il giallo social

Amadeus, dopo l'intervento di Andrea Delogu e Jody Cecchetto, ha lasciato annunciare un cantante ai due conduttori del PrimaFestival. Annuncio che Chiara Francini era pronta a fare, ma che ha dovuto interrompere proprio per dare spazio ai due colleghi. Che sia stato questo malinteso a far perdere la pazienza a Chiara Francini? L'attrice è poi tornata sul palco per un annuncio solo dopo l'una.

Intanto i social hanno emesso la loro sentenza: «Raga, anche se non lo dà a vedere, Chiara è nera», scrive un utente. «Ma che fine ha fatto il monologo della Francini?», chiede un altro. Alcuni ipotizzano invece che il suo intervento sia stato semplicemente posticipato a chiusura di televoto per da dare il tempo alla produzione di elaborare i dati per la classifica. Nessun caso dunque, ma semplice organizzazione interna. Sarà, ma perché non prevederlo fin dall'inizio in scaletta? In quella fascia oraria, fra l'altro, era previsto il tributo a Lucio Dalla (che è saltato). Il mistero resta irrisolto.

A mani basse Chiara Francini la migliore di tutte le serate, mi dispiace che le sia stata dato davvero poco spazio sia a lei in generale sia al monologo che era senz’altro il più bello ed era importante farlo sentire non a fine serata. Bravissima veramente 🫶🏻 #Sanremo2023 pic.twitter.com/olATcLmZsr — Ambra✨💉 (@Asiainside_) February 11, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA