Rosa Chemical con un sex toy sul palco: «W il sesso». Ecco perché ha portato un vibratore a Sanremo

Rosa Chemical continua a far discutere. Ancora prima che iniziasse il Festival di Sanremo si parlava già della sua personalità sopra le righe, da quando è salito sul palco dell'Ariston ancora di più. Il massimo della trasgressione, almeno fino al momento, è stato raggiunto nella serata delle cover quando il concorrente in gara ha portato in scena un sex toy.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta proseguendo a gonfie vele e oggi, 11 febbraio, si concluderà con la finale tanto attesa. Ieri i 28 cantanti in gara si sono esibiti portando sul palco una versione totalmente inedita: una cover ispirata alle canzoni di successo degli anni '60-2000, cantata con un altro artista. Rosa Chemical si è esibito sulle note di America di Gianna Nannini al fianco Rose Villian.

Applausi dall'Ariston, l'esibizione ha convinto il pubblico sanremese. Ma cosa non è passato inosservato dal pubblico a casa? Il gesto provocatorio dell'artista subito dopo la sua esibizione.

Rosa Chemical ha, infatti, mostrato davanti la telecamera quello che è apparso essere un piccolo vibratore o (un plug anale). Un chiaro omaggio al brano portato in gara che parla, per l'appunto, di autoerotismo. L'artista prima di lasciare il palco ha urlato: «W il sesso».

