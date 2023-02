Chiara Ferragni, c'è una seconda lettera a se stessa. Cosa c'è scritto svelato dal 'Ruggito del Coniglio'

Addirittura una conferenza stampa in diretta, durante la trasmissione radiofonica cult di Rai Radio2, 'Il Ruggito del coniglio'. Perché la lettera di Chiara Ferragni a se stessa, recitata sul palco di Sanremo, sembra aver davvero colpito gli italiani. Al punto che i conduttori Antonello Dose e Marco Presta si sono collegati con la Riviera dei Fiori per trasmettere un nuovissimo ed inedito monologo che l'attrice Paola Minaccioni (nel ruolo e con la voce della nota influencer) ha recitato praticamente all'impronta. "Davvero il "bello della diretta" come dicono anche negli show americani - racconta Antonello Dose, svelando il "dietro le quinte" della finta lettera della Ferragni a se stessa ma non nella versione bambina bensì in quella anziana -. Quello che ha detto la Ferragni a Sanremo è tutto giusto, condivisibile appunto. Ma nella vita reale, quella che affronta la gente tutti i giorni, non ci si può fermare a un monologo: vorremmo cioé fatti più concreti, perché le donne continuano a guadagnare meno degli uomini e la violenza di genere è una drammatica emergenza che sembra senza fine".

Però al "Ruggito" si ride, si scherza, si prende in giro la seriosità del monologo targato Ferragni. "Abbiamo scritto tutto in pochi minuti, con la Minaccioni bravissima nel fare ironia. Un modo per sdrammatizzare ma anche per sottolineare che c'èp bisogno di altro e per uscire dalla dittatura social del Festival", dice ancora Antonello Dose.

E allora ecco la "seconda lettera ai sanremesi" che il "Ruggito del Coniglio" ha postato sulla propria pagina Facebook seguita da centinaia di migliaia di fans. Con la Ferragni di oggi che scrive alla Ferragni anziana, che pure in ospizio ha una stanza da bagno che sembra una suite, che ha fatto praticamente tutto nella vita compreso il centravanti del Real Madrid, che ha risolto il problema della gengivite alla donne africane e che chiosa così la lettera a se stessa anziana: "Ricorda che il corpo delle donne non deve dare scandalo ma produrre reddito".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 17:41

