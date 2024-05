Fedez, l'assistente Eleonora Sesana compare in maschera: «Soluzione trovata». Ecco il motivo

di Redazione web

Fedez, durante il giorno, pubblica moltissime storie nel proprio profilo Instagram: alcune raccontano del suo lavoro altre, invece, sono semplicemente video simpatici che registra anche insieme alla sua assistente fidata, Eleonora Sesana. I due ormai lavorano insieme da diversi anni e, spesso, si è parlato di intese speciali e flirt, sempre smentiti dai diretti interessati. Eleonora è la protagonista delle ultime storie Instagram pubblicate dal rapper che, nelle scorse ore, ha trascorso del tempo prezioso insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria.

Fedez e la maschera di Eleonora Sesana

Eleonora Sesana non si lascia mai immortalare da Fedez quando è con lui perché, come spiegato più volte dal rapper, è molto riservata e non sarebbe tanto incline a comparire sui social. Proprio su questo si basa l'ultimo siparietto che i due hanno pubblicato su Instagram. Fedez spiega: «Allora, siccome la mia assistente odia essere ripresa in faccia, abbiamo trovato la soluzione. Ha indossato una maschera che potesse risaltare le sue qualità», quindi, Eleonora si gira con una maschera di silicone di una donna anziana e rugosa.

Ma non è finita qui, perché nella storia successiva, Fedez aggiunge: «Siccome mi serviva una maschera anche a me per evitare i giornalisti in questi giorni, ne ho comprata una anche io per non dare nell'occhio». La maschera in questione è un polipo verde acqua che nasconde totalmente il viso del cantante.

Fedez con Leone e Vittoria

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato diverse storie insieme a Leone e Vittoria che, in assenza di mamma Chiara Ferragni che era a Dubai, sono rimasti con il papà. Il cantante e i suoi bambini si sono divertiti con il karaoke, a guardare i cartoni animati e a cenare insieme.

