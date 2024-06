«Il principe Harry voleva esserci al matrimonio dei duchi di Westminster, ma non voleva affrontare William»

di Redazione Web

Tra il principe William e il principe Harry non scorre ancora buon sangue. A confermarlo è stata proprio l'assenza del duca di Sussex al «matrimonio dell'anno» in Gran Bretagna. Ma, secondo l'esperto reale ed ex dipendente della famiglia reale, il principe Harry non sarebbe andato al matrimonio dei duchi di Westminster non per la grande distanza o gli impegni della sua famiglia, bensì per alcuni attriti con il fratello maggiore.

Le parole dell'esperto Ci sono state diverse assenze al «matrimonio dell'anno» della Gran Bretagna tra il duca Hugh Grosvenor e la moglie Olivia Henson. Re Carlo e la principessa Kate Middleton non hanno potuto prendere parte alla cerimonia nella cattedrale di Chester, nel nord-ovest dell'Inghilterra, a causa del loro stato di salute. E William, l'unico a rappresentare la corona alle nozze, non ha avuto nemmeno il piacere della dolce compagnia di suo figlio George (10 anni), assente per via della scuola. Il signor Harrold, ex dipendente di Buckingham Palace ed esperto reale, ha parlato anche di un'altra grande assenza al momento del «sì» più chiacchierato del Paese. Il principe Harry, infatti, non ha preso nessun volo per la Gran Bretagna e ha deciso di rimanere a casa, insieme alla duchessa di Sussex Meghan Markle e ai suoi due bambini, Archie (5 anni) e Lilibet (3 anni). «Sono sicuro che il principe Harry avrebbe voluto partecipare - ha dichiarato l'esperto al Mirror - lui e suo fratello William sono molto amici con il duca di Westminster. Ma credo che il principe Harry abbia preferito non presentarsi alle nozze per non voler affrontare William e far attirare l'attenzione dei giornalisti su di loro. Ci sono ancora molti attriti tra loro due e non voleva far distogliere l'attenzione dalle nozze».

