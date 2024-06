Ultimo aspetta un bambino da Jacqueline Luna Di Giacomo? La figlia di Heather Parisi sarebbe incinta

di Redazione web

Ultimo potrebbe diventare presto papà. La sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, figlia di Heather Parisi, sarebbe incinta. La notizia che era già cominciata a circolare a fine aprile non è stata smentita, e ora l’annuncio è stato condiviso da Alessandro Rosica, l’Investigatore Social sul suo profilo Instagram.

Il post

«Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida». Così Rosica ha dato l'annuncio del lieto evento si social. A questo si è aggiunta un’ulteriore osservazione, ovvero: «La mamma di lei (Heather Parisi, n.d.r.) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie. Il bimbo sarà un bel maschietto». Fiocco azzurro, quindi, per Jacqueline Luna e Ultimo.

Gli indizi

A fine aprile, su Instagram, la coppia ha pubblicato quel che sovente viene definito uno “scatto sospetto”, ovvero una foto di Ultimo, 27 anni, “appisolato” su Jacqueline Luna.

La storia d’amore

«Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove». Così Ultimo ha cantato il suo amore per Jacqueline, e lei, in risposta, ha scritto su Instagram, in concomitanza con la nuova canzone: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce… non ho ancora capito cosa sia… spero non basti una vita”. La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna è stata ufficializzata nel 2021, ma si sono incontrati nel 2020: il primo appuntamento a Trastevere, dove hanno parlato per tutta la sera. Un amore forte, il loro, che ha superato persino la distanza: «Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. (…) Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio», ha raccontato Ultimo.

