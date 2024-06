Party Like a Deejay, le pagelle dei look: Emma Marrone scappata di casa (5), Angelina Mango sporty (6), Annalisa rimandata

Grande serata con Party Like a Deejay all'Arco della Pace di Milano. Sabato 8 giugno, in una serata sold out, sono saliti sul palco molti artisti che abbiamo amato anche a Sanremo 2024: Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Club Dogo, Emma, Gazzelle, Gaia, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain, Tananai, The Kolors. Il colore prevalente degli outfit è stato il nero, ma non sono mancati sprazzi di colore, in alcuni casi un po' troppo azzardati. Per le donne, protagonisti indiscussi sono stati gli stivali alti fino al ginocchio o sopra le coscie, come nel caso di Emma, che li ha indossati di vernice rosso scarlatto.

Oggi, domenica 9 giugno la festa continua con Articolo 31, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Zerb e il dj set di Tananai con Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants dalle 20 in poi.