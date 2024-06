Fiorella e il figlio mai arrivato: «Non mi manca e non mi sento meno donna senza essere mamma»

di Dajana Mrruku

Fiorella si definisce una donna felice e completa. «Ha avuto tutto dalla vita», le ha detto il suo medico quanto non riusciva a rimanere incinta, ma un figlio, che a un certo punto della sua vita ha cercato, non è mai arrivato.

«Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano», ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera. La maternità non deve essere vissuta come un obbligo e Fiorella lo insegna. Da sempre moderna e al passo con i tempi, la cantante ha accettato l'idea di non avere figli e non se ne pente: «Se questo è il mio destino, lo accetto».

Le parole di Fiorella

Fiorella Mannoia è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. Ad oggi condivide alcuni video divertenti con il marito Carlo Di Francesco, con cui è sposata dal 2021, dopo 15 anni di fidanzamento.

La maternità non è arrivata e ben presto lei l'ha accettato, senza provare altri percorsi: «Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Mi sono detta: “Se questo è il mio destino, lo accetto”. E l’ho accettato. In alcune donne, com’è successo in me, il senso del limite naturale supera e ferma quello del desiderio. Tutto quello che c’era da dire l’ho messo in un brano, scritto pensando di dialogare con una ragazza immaginaria, mia figlia che non esiste. S’intitola In viaggio. E…lo dico ai concerti, lo credo davvero: non c’è bisogno di essere madri di fatto per sentircisi. Noi donne siamo già madri, perché è scritto nel nostro DNA, e che ci siano poi figli o meno, quel sentimento rimane vivo in noi».

